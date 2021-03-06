Глава политической партии "За будущее" Игорь Палица заявил, что он является другом и товарищем олигарха Игоря Коломойского, но не его бизнес-партнером.

Об этом он рассказал в эфире политического ток-шоу "Свобода слова".

"Я товарищ Коломойского, друг Коломойского, но не его бизнес-партнер", - сказал он.

В то же время Палица уточнил, что с момента победы Владимира Зеленского на президентских выборах, двери к украинскому олигарху "не закрывались".

"С момента, когда Зеленский стал президентом, к Игорю Коломойскому двери не закрывались. Я на это все со стороны наблюдал - все шли со своими резюме, мол, помогите мне куда-то устроится и попасть", - добавил он.

При этом, утверждает Палица, сам Коломойский является достаточно эксцентрической личностью, которая местами не сдерживается.

"И это проблема. Он иногда говорит то, что нормальный человек вслух не сказал бы", - резюмировал он.

Палица о Коломойском. Смотреть с 26:14. Видео: YouTube/Свобода слова

Напомним, в кулуарах Верховной Рады начала циркулировать информация о разногласиях, возникших между главой политсилы "За будущее" Игорем Палицей и совладельцем группы “Приват” Игорем Коломойским, которому приписывают влияние на деятельность депгруппы. Это все происходит на фоне ослабевания партии, которую сейчас стремительно покидают люди.

Отметим, что Палица занимал должность председателя правления компании "Укрнафта" с 2003 по 2007 год. Одним из владельцев этого предприятия является группа "Приват" Игоря Коломойского.

В пятницу, 5 февраля США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции во время работы бизнесмена на посту губернатора Днепропетровской области. Вместе с Коломойским под санкции США попали его жена, дочь и сын. Всем им запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Ранее "Страна" опросила представителей фракции пропрезидентской фракции "Слуга народа" об их отношении к санкциям против Коломойского.