ДТП в Польше в ночь на 6 марта, в котором погибли шесть украинцев, произошло на автостраде А4 в Подкарпатье. Около села Луткув близ Ярослава автобус с украинскими регистрационными номерами упал с виадука в канаву. Количество раненных возросло с 15 до 34.

Об этом пишет польское издание "RMF FM".

Сообщается, что автобус ехал в сторону Перемышля к границе с Украиной. Внутри находились 57 человек - все граждане Украины.

На место аварии были отправлены два вертолета для перевозки раненых: польская служба медицинской помощи с воздуха и военная служба MI8. Пассажиров из перевернувшегося автобуса эвакуировали пожарные.

Не пострадавшие участники аварии были размещены в местной школе.

На данный момент все пострадавшие доставлены в больницы или общежития. Всего изначально было госпитализировано 34 человека. 18 человек, не нуждающихся в госпитализации, были доставлены в соседнее общежитие.

О том, как проводилась спасательная операция, рассказал изданию "Wiadomosci" представитель службы скорой помощи Перемышля Марек Яновский.

"Первая бригада спасателей была на месте буквально через девять минут после звонка. Спасатели начали госпитализацию, три человека уже погибли на тот момент, еще двое скончались во время спасательных операций", - рассказал он.

Яновский сообщил, что пассажиры автобуса ехали без пристегнутых ремней безопасности, что имело катастрофические последствия при аварии.

"Пассажиры начали инертно двигаться в вагоне, ударяясь друг о друга, о сиденья, о салон автомобиля. В результате были нанесены множественные травмы головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей", - сказал он.

Пострадавших доставили на несколько застав. Им оказывается помощь в областной больнице в Пшемысле, Медицинском центре в Ярославе, в областной больнице №2 в Жешуве, в больнице в Рудна Мала и в уездных больницах в Пшеворске и Любачуве. Наиболее тяжело раненые были доставлены в больницы на борту вертолетов Польской медицинской службы спасения в воздухе и вооруженных сил.

Воевода Подкарпатья Эва Лениарт сообщила, что людям, которые не пострадали, также была оказана помощь и они находятся в одной из школ в Ярославе.

"Мы установили, что люди в настоящее время находятся под присмотром в общежитии в Ярославе, где им подают горячую еду, теплые напитки, они находятся под наблюдением психологов. Было принято решение, что они смогут продолжить поездку, их доставят к перекрестку в Корчовой, и их будет ждать украинский автобус, чтобы отвезти их к месту назначения, - сказала Лениарт.

Напомним, в конце февраля в Польше двое украинцев влетели в дерево на Volkswagen и погибли на месте ДТП.

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