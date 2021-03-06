За минувшие сутки в Украине от коронавируса были привиты 3 277 человек. Всего с начала вакцинации в стране дозу лекарства получили 15 758 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Все привитые граждане получили первую дозу вакцины от коронавируса. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 220 прививок;





Волынская область - 70 прививок;





Днепропетровская область - 310 прививок;





Донецкая область - 360 прививок;





Житомирская область - 40 прививок;





Закарпатская область - 40 прививок;





Запорожская область - 80 прививок;





Ивано-Франковская область - 135 прививок;





Киевская область - 140 прививок;





Кировоградская область - 40 прививок;





Луганская область - 163 прививки;





Львовская область - 130 прививок;





Киев - 100 прививок;





Николаевская область - 40 прививок;





Одесская область - 240 прививок;





Полтавская область - 80 прививок;





Ровенская область - 150 прививок;





Сумская область - 60 прививок;





Тернопольская область - 260 прививок;





Харьковская область - 80 прививок;





Херсонская область - 90 прививок;





Хмельницкая область - 50 прививок;





Черновицкая область - 110 прививок;





Черниговская область - 30 прививок;





Черкасская область - 259 прививок.

Как сообщается, за вчера больше всего прививок сделали в Донецкой области (360). Больше всего прививок с начала вакцинации провели также в Донецкой области (1470), меньше всего - в Закарпатской области (284).

Напомним, ранее мы писали, что индийская вакцина от коронавируса получила британский сертификат уже после того, как ее отправили в Украину.

Также сообщалось, что от коронавируса готовы вакцинироваться менее четверти украинцев.