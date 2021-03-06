От коронавируса за сутки вакцинировали 3 277 человек. Фото: Pixabay

За минувшие сутки в Украине от коронавируса были привиты 3 277 человек. Всего с начала вакцинации в стране дозу лекарства получили 15 758 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Все привитые граждане получили первую дозу вакцины от коронавируса. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 220 прививок;

  • Волынская область - 70 прививок;

  • Днепропетровская область - 310 прививок;

  • Донецкая область - 360 прививок;

  • Житомирская область - 40 прививок;

  • Закарпатская область - 40 прививок;

  • Запорожская область - 80 прививок;

  • Ивано-Франковская область - 135 прививок;

  • Киевская область - 140 прививок;

  • Кировоградская область - 40 прививок;

  • Луганская область - 163 прививки;

  • Львовская область - 130 прививок;

  • Киев - 100 прививок;

  • Николаевская область - 40 прививок;

  • Одесская область - 240 прививок;

  • Полтавская область - 80 прививок;

  • Ровенская область - 150 прививок;

  • Сумская область - 60 прививок;

  • Тернопольская область - 260 прививок;

  • Харьковская область - 80 прививок;

  • Херсонская область - 90 прививок;

  • Хмельницкая область - 50 прививок;

  • Черновицкая область - 110 прививок;

  • Черниговская область - 30 прививок;

  • Черкасская область - 259 прививок.

Как сообщается, за вчера больше всего прививок сделали в Донецкой области (360). Больше всего прививок с начала вакцинации провели также в Донецкой области (1470), меньше всего - в Закарпатской области (284).

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Напомним, ранее мы писали, что индийская вакцина от коронавируса получила британский сертификат уже после того, как ее отправили в Украину.

Также сообщалось, что от коронавируса готовы вакцинироваться менее четверти украинцев.

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