В Украине от коронавируса привили уже почти 16 тысяч человек. Больше всего вакцинированных в Донецкой области
За минувшие сутки в Украине от коронавируса были привиты 3 277 человек. Всего с начала вакцинации в стране дозу лекарства получили 15 758 человек.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Все привитые граждане получили первую дозу вакцины от коронавируса. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 220 прививок;
- Волынская область - 70 прививок;
- Днепропетровская область - 310 прививок;
- Донецкая область - 360 прививок;
- Житомирская область - 40 прививок;
- Закарпатская область - 40 прививок;
- Запорожская область - 80 прививок;
- Ивано-Франковская область - 135 прививок;
- Киевская область - 140 прививок;
- Кировоградская область - 40 прививок;
- Луганская область - 163 прививки;
- Львовская область - 130 прививок;
- Киев - 100 прививок;
- Николаевская область - 40 прививок;
- Одесская область - 240 прививок;
- Полтавская область - 80 прививок;
- Ровенская область - 150 прививок;
- Сумская область - 60 прививок;
- Тернопольская область - 260 прививок;
- Харьковская область - 80 прививок;
- Херсонская область - 90 прививок;
- Хмельницкая область - 50 прививок;
- Черновицкая область - 110 прививок;
- Черниговская область - 30 прививок;
- Черкасская область - 259 прививок.
Как сообщается, за вчера больше всего прививок сделали в Донецкой области (360). Больше всего прививок с начала вакцинации провели также в Донецкой области (1470), меньше всего - в Закарпатской области (284).
Напомним, ранее мы писали, что индийская вакцина от коронавируса получила британский сертификат уже после того, как ее отправили в Украину.
Также сообщалось, что от коронавируса готовы вакцинироваться менее четверти украинцев.