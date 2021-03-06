Житомирская область снова лидирует по новым заражениям. Фото: Страна

За минувшие сутки в Украине, где подтвердились 9 144 новых случаев коронавируса, больше всего больных выявили в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook. 

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев - 682 случая;

  • Винницкая область - 714 случаев;

  • Волынская область - 195 случаев;

  • Днепропетровская область - 488 случаев;

  • Донецкая область - 193 случая;

  • Житомирская область - 749 случаев;

  • Закарпатская область - 665 случаев;

  • Запорожская область - 188 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 676 случаев;

  • Киевская область - 595 случаев;

  • Кировоградская область - 47 случаев;

  • Луганская область - 35 случаев;

  • Львовская область - 531 случай;

  • Николаевская область - 337 случаев;

  • Одесская область - 375 случаев;

  • Полтавская область - 112 случаев;

  • Ровенская область - 198 случаев;

  • Сумская область - 194 случая;

  • Тернопольская область - 357 случаев;

  • Харьковская область - 522 случая;

  • Херсонская область - 62 случая;

  • Хмельницкая область - 376 случаев;

  • Черкасская область - 143 случая;

  • Черновицкая область - 522 случая;

  • Черниговская область - 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Пост Степанова в Facebook

Напомним, ранее Степанов сообщил, когда ждать максимума заражений коронавирусом в Украине.

Также сообщалось, что больше половины украинцев поддерживает введение локдауна в случае ухудшение ситуации с коронавирусом.

Ранее мы писали, что в "красной" зоне адаптивного карантина на данный момент находятся Черновицкая, Житомирская и Ивано-Франковская области. Власти Закарпатской области ужесточили карантин в отдельных населенных пунктах.

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