За минувшие сутки в Украине, где подтвердились 9 144 новых случаев коронавируса, больше всего больных выявили в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 682 случая;





Винницкая область - 714 случаев;





Волынская область - 195 случаев;





Днепропетровская область - 488 случаев;





Донецкая область - 193 случая;





Житомирская область - 749 случаев;





Закарпатская область - 665 случаев;





Запорожская область - 188 случаев;





Ивано-Франковская область – 676 случаев;





Киевская область - 595 случаев;





Кировоградская область - 47 случаев;





Луганская область - 35 случаев;





Львовская область - 531 случай;





Николаевская область - 337 случаев;





Одесская область - 375 случаев;





Полтавская область - 112 случаев;





Ровенская область - 198 случаев;





Сумская область - 194 случая;





Тернопольская область - 357 случаев;





Харьковская область - 522 случая;





Херсонская область - 62 случая;





Хмельницкая область - 376 случаев;





Черкасская область - 143 случая;





Черновицкая область - 522 случая;





Черниговская область - 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее Степанов сообщил, когда ждать максимума заражений коронавирусом в Украине.

Также сообщалось, что больше половины украинцев поддерживает введение локдауна в случае ухудшение ситуации с коронавирусом.

Ранее мы писали, что в "красной" зоне адаптивного карантина на данный момент находятся Черновицкая, Житомирская и Ивано-Франковская области. Власти Закарпатской области ужесточили карантин в отдельных населенных пунктах.