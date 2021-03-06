Две области Украины из "красной" зоны карантина лидируют по приросту случаев Covid-19 за сутки
За минувшие сутки в Украине, где подтвердились 9 144 новых случаев коронавируса, больше всего больных выявили в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев - 682 случая;
- Винницкая область - 714 случаев;
- Волынская область - 195 случаев;
- Днепропетровская область - 488 случаев;
- Донецкая область - 193 случая;
- Житомирская область - 749 случаев;
- Закарпатская область - 665 случаев;
- Запорожская область - 188 случаев;
- Ивано-Франковская область – 676 случаев;
- Киевская область - 595 случаев;
- Кировоградская область - 47 случаев;
- Луганская область - 35 случаев;
- Львовская область - 531 случай;
- Николаевская область - 337 случаев;
- Одесская область - 375 случаев;
- Полтавская область - 112 случаев;
- Ровенская область - 198 случаев;
- Сумская область - 194 случая;
- Тернопольская область - 357 случаев;
- Харьковская область - 522 случая;
- Херсонская область - 62 случая;
- Хмельницкая область - 376 случаев;
- Черкасская область - 143 случая;
- Черновицкая область - 522 случая;
- Черниговская область - 188 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, ранее Степанов сообщил, когда ждать максимума заражений коронавирусом в Украине.
Также сообщалось, что больше половины украинцев поддерживает введение локдауна в случае ухудшение ситуации с коронавирусом.
Ранее мы писали, что в "красной" зоне адаптивного карантина на данный момент находятся Черновицкая, Житомирская и Ивано-Франковская области. Власти Закарпатской области ужесточили карантин в отдельных населенных пунктах.