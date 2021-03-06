Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что его страна не откажется от использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", поскольку сейчас страны испытывают дефицит этих препаратов.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

"Спутник V" не полетит обратно в Россию и будет спасать жизни в Словакии. И я, по правде говоря, никогда не позволил бы вернуть их назад. Никогда", - написал он.

Матович также рассказал, что Словакия не откажется от российской вакцины, несмотря на критику со стороны.

"Я не убийца", - добавил он.

Напомним, 20 февраля стало известно, что Словакия готовится купить "Спутник V", а 1 марта Игорь Матович подтвердил эту информацию. Поставки в размере около двух миллионов доз ожидали в Словакии к июню.

Премьер ранее заявлял, что вакцина из РФ "спасет тысячи жизней". Также говорил, что с помощью российского препарата страна может ускорить темпы вакцинации в ближайшие месяцы более чем на 40%.

Между тем, вчера, 3 марта, Матович неудачно пошутил, что вызвало большой скандал. Он заявил, что Словакия обменяла бы российскую вакцину "Спутник V" на обещание отдать РФ Закарпатскую Украину. 4 марта он извинился перед Украиной за свою шутку.

Также мы писали, что премьер Словакии рассказал о возможной отмене всех контрактов на поставку двух миллионов доз вакцины "Спутник V" в страну из-за возможного распада правительства.