Житомирский районный суд начал подготовку к слушаниям по делу об избиении и изнасиловании 19-летнего трансгендера в прошлом году.

Об этом сообщает адвокат пострадавшего Александра Кудрявцева, передают "Ґрати".

Сейчас по делу есть двое подозреваемых, а сам пострадавший настаивает на гомофобных мотивах. По словам адвоката, виновников инцидента установили еще в июне прошлого года, а первое подозрение по данному делу объявили только через полгода после нападения – в сентябре.

В мае прошлого года ЛГБТ-правозащитники сообщили о жестоком избиении 19-летнего трансгендера в Житомирской области. Через сайт знакомств он договорился о встрече с 17-летним Виталием Валеевым, но тот на свидании его изнасиловал, после чего избил и позвонил знакомым. Чуть позже к ним приехали четыре мужчины и одна девушка.

Они, рассказал пострадавший, в течение четырех часов его пытали: срезали ножом одежду и голого гнали домой, требуя при этом 10 тысяч гривен. Дома были родители, которые прогнали нападавших.

После этого пострадавший написал заявление в полицию с требованием открыть уголовное дело о избиении, изнасиловании, пытках и незаконном проникновении в дом. Потерпевший был уверен, что его избили по мотивам ненависти к трансгендерным людям и также требовал квалифицировать дело по статье Статья 161 Уголовного кодекса.

Однако полиция открыла производство только по статье "грабеж". В официальных сводках правоохранители указывали, что изнасилования не было. Полиция писала, что "оральный секс между новыми знакомыми произошел по обоюдному согласию". А когда парень узнал, что встретился не с девушкой, избил трансгендера и ограбил.

Адвокат пострадавшего Александр Кудрявцев сообщил журналистам, что только в сентябре, спустя полгода после нападения полиция объявила Валееву подозрение в избиении (Часть 1 статьи 126 Уголовного кодекса) и пытках (Часть 2 статьи 127 Уголовного кодекса) и грабеже (Часть 1 статьи 186 Уголовного кодекса). При этом он остался на свободе, суд назначил ему меру пресечения в виде личного обязательства.

В ноябре полиция объявила подозрение в пытках еще одному мужчине, который, по словам пострадавшего, его избивал. Остальные четыре человека, которые, по версии пострадавшего, его мучали, проходят по делу как свидетели.

В феврале полиция завершила следствие и передала дело в суд. Следователь так и не признал факт изнасилования. По словам адвоката пострадавшего, это связано с тем, что следствие было некачественным.

"Там получилось слово на слово. Вовремя не взяли экспертизу с потерпевшего и с фигуранта. Но с фигуранта невозможно взять никаких следов, пока он не подозреваемый. Если бы задержали в ту же ночь, он бы стал подозреваемым. Но его даже не задерживали", - пожаловался Кудрявцев.

Следствие также не признало того, что нападение было на почве ненависти.

"Вместо того, чтобы провести психиатрическую экспертизу с подозреваемыми, почему-то решили провели психиатрическую экспертизу с потерпевшим. У меня 10 лет практики в уголовных делах, я первый раз сталкиваюсь с тем, что экспертизы проводят с потерпевшими", - сказал адвокат.

Во время первого подготовительного заседания 4 марта в Житомирском районном суде потерпевший заявил гражданский иск и потребовал возместить ему 500 тысяч гривен морального ущерба и 7 тысяч - материального. Подготовительное заседание продолжиться 19 марта. На нем свою позицию по обвинительному акту должен озвучить прокурор и представитель пострадавшего.

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