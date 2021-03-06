В ночь на субботу, 6 марта, около города Кашице в Польше произошла авария, в результате которой погибли шесть украинцев. Еще 15 были госпитализированы с различными травмами.

Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николаенко у себя в Twitter.

"Вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинским и выяснения всех обстоятельств аварии", - рассказал он.

По информации местных журналистов, автобус с украинцами съехал с дороги, врезавшись при этом об отбойник.

На месте работало 30 пожарных, а также 19 бригад парамедиков и полицейских. Кроме того, пришлось привлечь вертолет, который доставил пострадавших в больницы.

В Польше погибли шесть украинцев из-за аварии. Фото: onet.pl

Напомним, заробитчане из Украины нередко погибают за границей. В 2019 году "Страна" рассказывала о 25-летней Наталье Михайлюк из города Заставна, что в Черновицкой области, которую убили в Берлине.

Также мы писали, как в Польше жестоко убили 26-летнюю гражданку Украины, приехавшую в страну подработать.