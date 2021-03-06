За прошедшие сутки в Украине выявили 9 144 новых случаев коронавирусной болезни. При этом еще вчера прирост новых больных составил 10 155. Сутки пятницы стали первыми за последние двое суток, когда в стране подтвердилось менее 10 тысяч новых случаев Covid-19.

Такими данными в субботу, 6 марта, поделился министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки в 1 394 061. Выздоровели за последние сутки 3 351 человек, с начала эпидемии - 1 194 373 человека.

Умерли за сутки 156 пациентов, с начала эпидемии - 26 919.

Госпитализированы за сутки 3 309 человек. Среди новых зараженных 563 ребенка и 299 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

Напомним, в четверг, 4 марта, премьер-министр Украины объявил о начале третьей волны эпидемии коронавируса в стране.

Также глава правительства заявил, что в случае, если большинство областей Украины попадут в "красную" зону адаптивного карантина, в стране будет снова введен локдаун.