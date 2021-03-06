На окраине села Каменно-Случанское в Ровенской области ледяной затор на реке Случь снес деревянный мост. Теперь жителям села придется делать крюк примерно в 30 км, чтобы перебраться на другой берег.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

50-метровый мост был довольно крепкий: по нему ездили автомобили и тяжелая техника вроде тракторов. Во время оттепели лед на реке треснул, его стало уносить течением - и под опорами моста образовался ледяной затор. Селяне пытались его убирать, долбя часами, но тщетно. Лед опять скопился, под давлением замерзших глыб сооружение просто снесло. От него остались лишь обломки на обоих берегах реки.

Части моста нашли в 14 км ниже по течению Случи - близ села Немовичи.

Во сколько Каменно-Случанскому обойдется постройка нового сооружения, еще не подсчитывали. Но в селе хотят установить его более прочно.

Ранее "Страна" рассказывала, как возле Никополя под весом фуры рухнул отремонтированный мост.

Этот мост заменили временным понтоном, но потом обвалился и он.