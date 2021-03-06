На дороге в Италии погибла заробитчанка из Украины, у которой дома остались муж и сын
В итальянском городе Розарно (регион Калабрия) погибла 49-летняя трудовая мигрантка из Украины Оксана Лаврук. Ее сбил автомобиль.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На женщину, приехавшую в Италию на заработки из Прикарпатья, внезапно наехал автомобиль Fiat 600.
Позже украинку нашли в луже крови рядом с перевернутой на крышу машиной. Ее пытались спасти, но она умерла в карете скорой медицинской помощи. Итальянские медики установили, что причиной гибели стали множественные травмы головы в результате удара о землю.
Украинские заробитчане в Италии собирают средства на перевозку тела Лаврук в село Далешово Коломыйского района Ивано-Франковской области. Там у женщины остались муж и сын.
Заробитчане из Украины часто погибают за границей. В 2019 году "Страна" рассказывала о 25-летней Наталье Михайлюк из города Заставна, что в Черновицкой области, которую убили в Берлине.
Также мы писали, как в Польше жестоко убили 26-летнюю гражданку Украины, приехавшую в страну подработать.