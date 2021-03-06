В Сумах, где водителя маршрутки дважды за день оштрафовали за вождение под наркотиками, 32-летний мужчина за 40 минут разбил не менее десятка автомобилей, окна нескольких банков и одного магазина.

Об этом говорится в сюжете ТСН в пятницу, 5 марта.

В частности, камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный отрывал боковые зеркала у машин, бил ногами двери и крушил окна. Владельцы поврежденных авто не успевали поймать его на горячем, потому что тот быстро убегал и дальше продолжал крушить все на своем пути.

Изначально преступник крушил только автомобили, но потом перешел и на здания. Он камнями разбил окна в трех банковских учреждениях, а затем начал швырять камни в витрины магазинов.

"Задержать вандала удалось благодаря описаниям прохожих. Экспертиза ни алкоголя, ни наркотиков в крови мужчины не обнаружила", - рассказали в сюжете.

После задержания мужчина сознался в содеянном правоохранителям. Однако о причинах патрульным рассказать не смог, говоря, что не знает, зачем это делал. Лишь впоследствии в отделении полиции объяснил, что его якобы довели: нервы не выдержали после ссоры.

"Мужчина объяснил свои действия тем, что у него проблемы в семье. Он был очень раздражен и обеспокоен, поэтому когда вышел на улицу, начал крушить все вокруг", - говорит спикер полиции Сумской области Владимир Крупецких.

В данный момент по факту хулиганства полиция открыла уголовное производство. Мужчине грозит до трех лет ограничения свободы, а также придется возмещать убытки, которые потерпевшие пока подсчитывают.

Ранее "Страна" сообщала, что под Львовом пьяный водитель лопатой разбил машину полицейских, пока его пытались оштрафовать. Во время проверки документов патрульные заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Также напомним, что под Одессой женщина разбила кирпичом свое авто и пять соседских. После приезда на место происшествия правоохранители обнаружили 39-летнюю нарушительницу, которая отказалась как-либо комментировать свои действия.