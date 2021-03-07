Ученые из Японии и Америки в ходе совместных исследований назвали организмы, которые способны через один миллиард лет выжить на Земле.

Об этом со ссылкой на исследование специалиста Кадзуми Одзаки из Университета Тохо в Японии и Криса Рейнхарда из Технологического института Джорджии пишет технологический блог ExtremeTech.

В частности, национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) попросило специалистов смоделировать климат Земли через миллиард лет. Данные эксперимента показали, что к тому времени количество кислорода в атмосфере уменьшится почти в 100 раз из-за нагревания Солнца на фоне его старения.

В результате исследования выяснили, что к тому времени оно разогреется до такой температуры, что начнет расщеплять углекислый газ. В результате запустится процесс декарбонизации, остановится фотосинтез. В итоге оказалось, что смогут выжить только примитивные бактерии, поскольку для существования им не нужен кислород.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые нашли обитателей помоек, которые прекрасно переносят полеты в космосе.

Также напомним, что ученые хотят запретить в Европе солнцезащитные кремы, чтобы спасти кораллы.