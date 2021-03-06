В селе Даниловка Киевской области во время конфликта сын до смерти избил родную мать. Он сначала набросился на нее с кулаками, а затем бил скалкой по голове, пока она не перестала подавать признаки жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"По процессуальному руководству Васильковского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры сообщено о подозрении жителю Фастовского района по факту умышленного убийства собственной матери (ч.1 ст.115 УК Украины)", - рассказали в пресс-центре.

В ходе следствия было установлено, что 1 марта этого года в одном из домохозяйств села Даниловка, между матерью и сыном, на почве неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого подозреваемый сначала набросился на бедную с кулаками, после чего схватил деревянную скалку и продолжил ею наносить удары по голове потерпевшей, пока последняя не перестала подавать признаков жизни. Чтобы скрыть следы преступления, тело потерпевшей он сбросил в выгребную яму.

В данный момент злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" сообщала, что в селе под Одессой 37-летний мужчина поджег и избил мать. В ходе конфликта он плеснул на мать бензин из горящей бутылки. После этого он стал избивать ее руками и ногами.

Также напомним, что пьяный одессит зарезал сына, который заступился за свою мать. Медикам не удалось спасти 36-летнего мужчину, он умер от потери крови в карете скорой помощи по дороге в больницу.