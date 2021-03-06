В Ужгороде усиливают карантин. Что будет запрещено в городе с 7 марта
Члены ужгородской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в онлайн-режиме провели внеплановом заседание в связи с ситуацией, сложившейся на Закарпатье с заболеваемостью COVID-19. Они утвердили дополнительные ограничительные противоэпидемические меры в городе.
Список мер приведен в Фейсбуке Ужгородского горсовета.
Так, с 00:00 7 марта в административном центре Закарпатья запрещены:
- работа заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказа на вынос);
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, других развлекательных заведениях;
- работа непродовольственных магазинов и рынков;
- прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров;
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
При этом разрешены:
- прием посетителей субъектами хозяйствования, торгующих товарами на площадях, не менее 60% которых предназначены для продажи продуктов, горючего, лекарств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и бытовой химии, средств связи, печатных СМИ, ветпрепаратов, кормов, семян, средств защиты растений;
- торговая деятельность с адресной доставкой заказов;
- предоставление финансовых услуг, услуг почтовой связи;
- медицинская и ветеринарная практики;
- работа АЗС (без зон питания);
- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;
- работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Ранее "Страна" рассказывала об ограничениях на Закарпатье в целом.
Мы также сообщали, как попасть в красные зоны после прекращения ж/д сообщения с ними.