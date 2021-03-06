Члены ужгородской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в онлайн-режиме провели внеплановом заседание в связи с ситуацией, сложившейся на Закарпатье с заболеваемостью COVID-19. Они утвердили дополнительные ограничительные противоэпидемические меры в городе.

Список мер приведен в Фейсбуке Ужгородского горсовета.

Так, с 00:00 7 марта в административном центре Закарпатья запрещены:

работа заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказа на вынос);

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, других развлекательных заведениях;

работа непродовольственных магазинов и рынков;

прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

При этом разрешены:

прием посетителей субъектами хозяйствования, торгующих товарами на площадях, не менее 60% которых предназначены для продажи продуктов, горючего, лекарств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и бытовой химии, средств связи, печатных СМИ, ветпрепаратов, кормов, семян, средств защиты растений;

торговая деятельность с адресной доставкой заказов;

предоставление финансовых услуг, услуг почтовой связи;

медицинская и ветеринарная практики;

работа АЗС (без зон питания);

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;

работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Ранее "Страна" рассказывала об ограничениях на Закарпатье в целом.

Мы также сообщали, как попасть в красные зоны после прекращения ж/д сообщения с ними.