Члены комиссии утвердили список ограничений. Фото: Facebook

Члены ужгородской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в онлайн-режиме провели внеплановом заседание в связи с ситуацией, сложившейся на Закарпатье с заболеваемостью COVID-19. Они утвердили дополнительные ограничительные противоэпидемические меры в городе.

Список мер приведен в Фейсбуке Ужгородского горсовета.

Так, с 00:00 7 марта в административном центре Закарпатья запрещены:

  • работа заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказа на вынос);
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, других развлекательных заведениях;
  • работа непродовольственных магазинов и рынков;
  • прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
  • прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров;
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

При этом разрешены:

  • прием посетителей субъектами хозяйствования, торгующих товарами на площадях, не менее 60% которых предназначены для продажи продуктов, горючего, лекарств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и бытовой химии, средств связи, печатных СМИ, ветпрепаратов, кормов, семян, средств защиты растений;
  • торговая деятельность с адресной доставкой заказов;
  • предоставление финансовых услуг, услуг почтовой связи;
  • медицинская и ветеринарная практики;
  • работа АЗС (без зон питания);
  • техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;
  • работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Скриншот из Фейсбука Ужгородского горсовета

Ранее "Страна" рассказывала об ограничениях на Закарпатье в целом.

Мы также сообщали, как попасть в красные зоны после прекращения ж/д сообщения с ними.

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