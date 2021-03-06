На заседании 5 марта Верховная Рада приняла в целом закон "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа". В нем пересмотрен срок установки потребителям счетчиков природного газа.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Документ определил новый срок, с которого субъекты хозяйствования, осуществляющие распределение природного газа, обязаны обеспечить установку счетчиков газа в квартирах и частных домах, где газ используют только для приготовления пищи. Теперь это 1 января 2023 года.

Законом установлено, что установку счетчиков газа контролирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Эта комиссия будет ежеквартально обнародовать на своем официальном сайте сведения о выполнении субъектами хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа, обязанностей, предусмотренных пунктами 1 и 2 ч. 1 ст. 6 закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа".

Согласно заключительным положениям закона, Кабмин должен в трехмесячный срок со дня вступления его в силу:

разработать и утвердить порядок компенсации понесенных расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установку индивидуальных счетчиков газа за собственные средства в размере средневзвешенной стоимости такой установки;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом;

обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом.

Как писала "Страна", Рада поддержала в первом чтении законопроект о продлении срока установки газовых счетчиков в середине февраля.

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