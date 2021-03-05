Поздно вечером в пятницу, 5 марта, произошло ДТП на трассе Одесса-Киев с участием автомобиля патрульной полиции.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины в Одесской области.

В результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, говорится в сообщении пресс-службы полиции. Водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.

Сейчас на месте аварии, которая произошла вблизи КП "Дачное", работают полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве патрульные фиксировали ДТП и разбили две полицейские машины.

Мы также сообщали, что в столице полицейский автомобиль насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода.