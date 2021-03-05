В Киевской области будут судить 25-летнего мужчину, который из-за ревности нанес штопором удар в живот новому кавалеру своей бывшей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Киево-Святошинской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 25-летнего жителя Таращанского района по факту нанесения тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни (ч.1 ст.121 УК Украины)", - говорится в пресс-центре.

В ходе следствия было установлено, что в декабре 2018 злоумышленник, находясь в гостях у бывшей девушки, на почве ревности, нанес штопором удар в живот новому кавалеру своей бывшей. После содеянного, он скрылся с места преступления и несколько лет скрывался от правоохранителей.

Однако 2 марта этого года ревнивца задержали, а уже на следующий день обвинительный акт в отношении него направили в суд.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция Киева задержала девушку, которая из ревности пыталась сжечь авто бывшего. После того, как приехали правоохранители, женщина предпринята неудачную попытку сбежать, в результате чего повредила голень.

Также напомним, что киевлянку задержала полиция после того, как она воткнула нож в мужа из ревности. Сейчас женщину задержали. Открыто уголовное дело. Мужчина находится в больнице на лечении, его жизни ничего не угрожает.