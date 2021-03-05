В Киевской области 49-летний фотограф, начиная с 2016 года, создавал порноконтент с малышами в детском саду под предлогом съемок праздничных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры на своей странице в Facebook.

"По процессуальному руководства ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры задержано и сообщено о подозрении 49-летнему жителю Киевщины по фактам изготовления, сбыта и распространения изображений, содержащих детскую порнографию и принуждение несовершеннолетних к участию в создании фото порнографического характера, совершенных повторно (ч.4,5 301 УК Украины)", - заявили в прокуратуре.

В ходе следствия было установлено, что мужчина с 2016 года привлекал к съемкам порнографического характера малолетних детей. Он выдавал себя за профессионального фотографа и, под предлогом съемок праздничных мероприятий, входил в доверие руководства и воспитателей одного из дошкольных учреждений области, оставался с детьми наедине в отдельном помещении, а затем склонял их к съемкам порнографического характера. В дальнейшем, незаконную продукцию злоумышленник сбывал через Интернет.

"Экспертизой подтверждено, что указанные фото содержат изображения откровенного сексуального поведения и является детской порнографией", - добавили в пресс-центре.

В данный момент установлено более 50 малолетних потерпевших, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" сообщала, что под Сумами фотограф под видом фотосессий развращал девочек 8-12 лет. Дети были из Полтавской, Кировоградской, Сумской областей и из Киева.

Также напомним, что в Киеве задержали известного 56-летнего фотографа. Его обвиняют в совращении подростков и съемке секса с ними.