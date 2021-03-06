Сотрудники Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге (ФРГ) открыли горячую суперземлю на орбите вокруг красного карлика Глизе 486. Карлик находится в на расстоянии 26 световых лет от Земли.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Суперземли - это класс планет, масса которых превышает массу Земли, но значительно меньше массы газовых гигантов. Ранее неизвестную представительницу этого класса нашли, используя комбинированные методы транзитной фотометрии и спектроскопии, а также проанализировав данные, полученные камерой MuSCAT2 на 1,52-метровом телескопе Карлоса Санчеса в Испании.

Суперземлю назвали Глизе 486b. Она имеет массу в 2,8 раза больше земной и на 30% крупнее нашей планеты.

Глизе 486b совершает оборот вокруг местного солнца каждые 1,5 дня на расстоянии 2,5 миллиона километров. Несмотря на то, что планета находится рядом со своей звездой, она, вероятно, сохранила часть первоначальной атмосферы. Она находится в приливном захвате, то есть обращена к родительскому светилу всегда одной стороной. Ее поверхность на дневной стороне раскалена до 700 Кельвинов, что, вероятно, делает ее похожей по условиям на Венеру.

По словам ученых, если бы планета была примерно на сто градусов горячее, вся ее поверхность была бы покрытой лавой, а атмосфера состояла из испарившейся породы.

Планета проходит между нами и своей звездой - относительно прохладным, спокойным красным карликом, который освещает ее атмосферу. Глизе 486b является идеальным местом для спектроскопии, позволяющей анализировать состав атмосферы.

"С самого первого момента мы поняли, что эта планета - настоящее сокровище: вращается вокруг относительно близкой, яркой звезды и проходит перед ней с нашей точки зрения здесь, на Земле. Мы приложили все усилия для точного определения ее атмосферных свойств. Глизе 486b может стать некоей ступенькой к нашему пониманию структуры и эволюции атмосфер экзопланет", - сказал астрофизик Хуан Карлос Моралес из Института космических исследований Каталонии.

Ранее "Страна" сообщала об обнаружении трех суперземель, которые вращаются вокруг холодного карлика.

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