Португальский бизнесмен Карлос Таварес, главный исполнительный директор корпорации Stellantis, выпускающей автомобили марки Jeep, заявил, что готов отказаться от названия Cherokee. Так он отреагировал на недавнюю просьбу индейцев чероки не использовать имя их племени.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Таварес рассказал, что компания ведет диалог с индейцами по поводу использования названия в двух моделях Jeep: компактном внедорожнике Cherokee и более крупном авто Grand Cherokee, которые продаются в США и за их пределами.

Отвечая на вопрос, готов ли он изменить название Jeep Cherokee, если его подтолкнут к этому, Таварес сказал: "Мы готовы пойти навстречу в любой момент и принять такое решение". Он добавил,ч то лично не участвовал в переговорах с чероки.

Споры по поводу названия Cherokee - одна из проблем, с которыми Таварес столкнулся, возглавив Stellantis, созданную в начале этого года в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV и Peugeot PSA. Также перед ним стоит задача повысить конкурентоспособность продукции компании.

Чероки - крупнейшее индейское племя США, насчитывающее около 370 000 членов. Jeep продал миллионы автомобилей, названных в его честь.

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