Организация Объединенных Наций призвала обратить внимание на глобальную проблему пищевых отходов, которую необходимо лучше измерить, чтобы ее можно было эффективно решать.

Об этом сообщает АР.

В ООН предоставили отчет, согласно которому 17% (1,03 миллиарда тонн) продуктов питания, производимых во всем мире каждый год, выбрасываются впустую.

Эксперты отметили, что это намного больше, чем указывалось в предыдущих отчетах. Однако авторы доклада отмечают, что из-за разницы в методологиях оценки, а также отсутствия надежных данных из многих стран, и эти цифры могут быть не слишком точны.

"Большая часть отходов - или 61% - производится в домашних хозяйствах, в то время как на долю общественного питания приходится 26% выброшенных продуктов, а на долю розничной торговли - 13%", - добавили в ООН.

Помимо этого, ООН настаивает на необходимости сокращении пищевых отходов во всем мире. Исследователи отмечают, что производство выброшенных без пользы продуктов (как и любое другое производство) оказывает негативное воздействие на окружающую среду, в том числе на землю, необходимую для выращивания сельскохозяйственных культур и животных.

Во всем мире исследователи также работают над методикой оценки количества продуктов, которые портятся еще до того, как попадут к потребителям.

В то же время ООН ждет в следующем году голод и самую масштабную гуманитарную катастрофу за 75 лет. Это возникнет на фоне проблем падения экономики многих, даже развитых, странах.

Также напомним, что Генсек ООН призвал объявить чрезвычайное климатическое положение во всех странах мира уже сегодня.