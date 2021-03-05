Директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко заявила, что в Виннице из-за сложившейся эпидемической ситуации учащиеся общеобразовательных школ уйдут на весенние каникулы на две недели раньше.

Об этом она сообщила местному изданию Винниця.info.

В частности, в городе весенние каникулы начнутся 9 марта и продлятся до 15 марта включительно.

"В связи с эпидемической ситуацией, большинством педагогических коллективов и советами общеобразовательных учреждений Винницкой общины принято решение начать весенние каникулы на две недели раньше. Каникулы продлятся с 9 по 15 марта включительно", - рассказала Яценко.

Ранее "Страна" сообщала, что в Тернополе школьников по просьбам родителей отправили на внеочередные каникулы до конца локдауна. Таким образом, каникулы, которые должны быть в феврале, перенесли на январь.

Также напомним, что украинским школам рекомендовали объявить каникулы на время локдауна. В другом случае МОН просило срочно организовать возможность дистанционного обучения для учеников.