На YouTube-канале "112 Украина" восстановлена трансляция канала "Перший незалежний". Ранее вечером видеосервис заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина".

Об этом сообщается на сайте канала "112".

Как сказали в пресс-службе канала, сейчас на этой платформе зрители снова могут следить за эфиром телеканала.

"Призываем тех в украинской власти, кто пытается ради становления цензуры и авторитаризма в стране дискредитировать кампанию YouTube, прекратить свои действия, потому что они обречены на неудачу. Свободу слова задушить не удастся", - заверили на телеканале.

Напомним, 2 февраля Владимир Зеленский отключил от вещания три оппозиционных канала: "112", NewsOne и ZIK.

В конце месяца в эфир вышел новый канал на базе закрытых ZIK, NewsOne и "112", однако и он был отключен через час.