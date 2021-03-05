Представители Чернобыльского заповедника замерли в ожидании ледохода, ведь с наступлением весны и приходом плюсовой температуры воздуха в зоне отчуждения оживают реки Полесья.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского заповедника на своей странице в Facebook.

"Лед, который зимой был прочным, надежным и сиял чистотой, начинает темнеть, покрываться трещинами и какими-то бурыми пятнами. Ближе к берегу, или же там, где с глубины поднимается течение, первые весенние ручейки промывают окна свежей воды. Еще немного, и весенняя вода поднимет лед, разломает ее на огромные куски и меньшие глыбы. Тогда они медленно, а потом все быстрее и быстрее двинут вниз, с грохотом нагромождаясь друг на друга. Река освобождает русло в ожидании ледохода и наводнения", - рассказывают в заповеднике.

Скриншот: facebook.com/zapovidnyk2018

Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике оценили масштабы весеннего половодья после снежного конца зимы.

Также напомним, что в Чернобыльском заповеднике рассказали, как изменится природа с приходом весны в зону отчуждения.