В областях красной зоны "Укрзализныця" ограничила высадку и посадку пассажиров, а также остановила продажу билетов. Однако есть способы добраться в эти регионы.

О них рассказал в эфире канала "Украина 24" и.о. члена правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Укрзализныця" всю последнюю информацию о расписании сразу публикует у себя на сайте. Ситуация постоянно меняется, мы всегда оперативно реагируем. Мы на своем сайте постоянно показываем, какие ближайшие станции к тем регионам, где начнут действовать ограничения на посадку и высадку с 7 марта. Например, для пассажиров в Ивано-Франковск есть ближайшая станция на территории Львовской области - Ходоров. Если пассажиры должны выехать с горных курортов, то есть станция на Закарпатье - Ясиня, это рядом к Ворохтой. Мы следим за достаточностью мест на Львов. На Львов достаточно билетов", - заверил чиновник.

По словам Перцовского, у людей, купивших билеты в красных зонах, не будет проблем с их возвратом.

"Никаких. Действует механизм в этих карантинных ограничениях, когда человек может вернуть деньги за билет даже после того, как поезд уже уехал. Также не стоит сейчас возвращать билеты, купленные на даты позднее 14-15 марта. Ситуация меняется. Если какой-то регион выходит из красной зоны, мы сразу открываем рейсы. Третье: мы позволяем посадку, если, например, билеты взяты из Ивано-Франковска, на любой другой станции по ходу следования. Мы также сейчас с Минздравом и другими министерствами отрабатываем механизм специальных рейсов на даты как 8 марта, когда многие люди нуждаются в выезде", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, какие области Украины попали в красную зону.

Мы также писали, что на грани этого очутились Винницкая и Закарпатская области.