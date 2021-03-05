С начала эпидемического сезона в Украине переболело 8,8% населения страны. Фото: pixabay

В Минздраве рассказали, что в Украине с 22 по 28 февраля 2021 года ОРВИ и Covid-19 заболели 187 200 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"В большинстве регионов Украины превышение эпидемического порога не регистрировали, а интенсивность эпидемического процесса ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, была низкой", - заявили в ЦОЗ.

Среди регионов Украины были замечены такие показатели:

  • средний уровень интенсивности эпидемического процесса в Сумской, Житомирской, Донецкой, Запорожской и Закарпатской областях. Эпидемический порог превышен 4,4-24,6%,
  • высокую интенсивность эпидемического процесса зарегистрировано в Тернопольской области, эпидемический порог превышен на 27,0%,
  • очень высокий уровень интенсивности эпидемического процесса с превышением эпидемического порога в 2,2 раза зафиксировали в Ивано-Франковской области.

Согласно данным Минздрава, всего с начала эпидемического сезона:

  • переболело 8,8% населения страны,
  • госпитализированы 73 424 человек, из них 31,8% - дети до 17 лет,
  • летальных случаев вследствие гриппа не зарегистрировано.

Скриншот: сколько людей переболело за последнюю неделю февраля

Ранее "Страна" сообщала, что в первую неделю февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ была на треть ниже эпидпорога.

Также напомним, сколько населения Украины переболело с начала эпидемического сезона гриппом и ОРВИ

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