В Минздраве рассказали, что в Украине с 22 по 28 февраля 2021 года ОРВИ и Covid-19 заболели 187 200 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"В большинстве регионов Украины превышение эпидемического порога не регистрировали, а интенсивность эпидемического процесса ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, была низкой", - заявили в ЦОЗ.

Среди регионов Украины были замечены такие показатели:

средний уровень интенсивности эпидемического процесса в Сумской, Житомирской, Донецкой, Запорожской и Закарпатской областях. Эпидемический порог превышен 4,4-24,6%,

высокую интенсивность эпидемического процесса зарегистрировано в Тернопольской области, эпидемический порог превышен на 27,0%,

очень высокий уровень интенсивности эпидемического процесса с превышением эпидемического порога в 2,2 раза зафиксировали в Ивано-Франковской области.

Согласно данным Минздрава, всего с начала эпидемического сезона:

переболело 8,8% населения страны,

госпитализированы 73 424 человек, из них 31,8% - дети до 17 лет,

летальных случаев вследствие гриппа не зарегистрировано.

Ранее "Страна" сообщала, что в первую неделю февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ была на треть ниже эпидпорога.

Также напомним, сколько населения Украины переболело с начала эпидемического сезона гриппом и ОРВИ.