Британское сообщество пенсионеров совместно с жилищной ассоциацией Tonic откроет на юге Лондона первый дом престарелых для ЛГБТ. Планируется, что заведение заработает уже в 2021 году.

Об этом сообщается в Инстаграме Tonic.

Жилищная ассоциация намерена купить квартиры для пожилых представителей ЛГБТ в комплексе Bankhouse рядом с Темзой, который спроектировал маститый дизайнер Норман Фостер. Специально для этого мэр города выделил ссуду в размере 5,7 млн фунтов стерлингов.

Постройка рассчитана на 19 квартир с одной или двумя спальнями каждая. В комплексе также имеется ресторан, терраса на крыше и сады.

Чтобы купить квартиру, однополой паре нужно приобрести от 25 до 75% акций, заплатить арендную плату за оставшуюся часть и оплатить услуги по уходу - в зависимости от потребностей.

Вид на Темзу из жилого комплекса

Представитель жилищной ассоциации Tonic Садик Хан назвал Лондон открытым и инклюзивным городом и отметил, что пожилые лондонцы "заслуживают возможности провести последние годы в комфорте и безопасности".

А исполнительный директор Tonic Анна Кир добавила: "Сегодня мы творим историю, реализуя давнюю мечту обеспечить безопасное место для пожилых ЛГБТ+ людей, чтобы они могли жить хорошо, в сообществе, где они могут быть самими собой и наслаждаться жизнью. Мы аплодируем мэру Лондона за признание и поддержку потребностей пожилых лондонских ЛГБТ+".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tonic Housing 🌈🏘 (@tonichousing)

Между тем в нашей стране тоже не забывают о представителях ЛГБТ. Как мы писали, украинская сеть магазинов косметики запустила рекламу с геями и лесбиянками ко дню святого Валентина.

А Минкульт закупил для детских библиотек больше тысячи комиксов про принцесс-лесбиянок разных рас.