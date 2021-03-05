В МОЗ предупредили украинцев о высоких рисках распространения полиомиелита из-за низкого уровня вакцинации
Представители Минздрава предупредили украинцев о высоких рисках распространения полиомиелита в стране. Медики рассказали, чем это обусловлено и о каких способах предотвращения нужно знать каждому человеку.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.
В частности, обусловлено появлением в мире случаев заболевания полиомиелитом, вызванных дикими полиовируса и деривативами вакцинных штаммов полиовирусов, а также недостаточным (83%) уровнем охвата вакцинацией от полиомиелита в Украине.
"Речь идет о случаях международного распространения дикого полиовируса (WPV1) из Пакистана в Афганистан.
Кроме того, в ВОЗ поступает информация о циркуляции дериватов вакцинного полиовируса типа 2 (cVDPV2) и дикого полиовируса (WPV1) после обследования случаев острого вялого паралича и образцов окружающей среды в мире", - рассказали эксперты.
Помимо этого, дополнительные риски создает повышенная уязвимость в других странах, где на рутинную иммунизацию и профилактику полиомиелита негативно влияет пандемия Covid-19.
Представили МОЗ напомнили, что вакцинация - единственный надежный способ предотвращения полиомиелита. Шесть доз вакцины достаточно, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту до конца жизни. В Украине есть эффективные вакцины в достаточном количестве, закупленные за средства государственного бюджета.
Согласно статистике за 2020 год, прививки получили:
- 83% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита,
- среди детей в возрасте до 18 месяцев такой же показатель,
- среди детей 6 лет охват составил 81,7%,
- почти так же - 81,8% детей - было вакцинировано и в возрастной группе 14 лет.
Эксперты ВОЗ считают, что распространение вируса прекратится, если в стране будет вакцинировано более 95% людей.
"Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу - дети до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни", - добавили в ЦОЗ.
Опасный вирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду.
Данная болезнь поражает центральную нервную систему и может вызвать паралич. При выздоровлении после полиомиелита функция пораженных болезнью нервов и мышц не восстанавливается.
Ранее "Страна" сообщала, что из-за коронавируса в бедных странах растет заболеваемость полиомиелитом и корью.
Также напомним, чем опасен полиомиелит для маленьких детей, чьи родители на беспокоятся о вакцинации.