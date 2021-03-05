Представители Минздрава предупредили украинцев о высоких рисках распространения полиомиелита в стране. Медики рассказали, чем это обусловлено и о каких способах предотвращения нужно знать каждому человеку.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, обусловлено появлением в мире случаев заболевания полиомиелитом, вызванных дикими полиовируса и деривативами вакцинных штаммов полиовирусов, а также недостаточным (83%) уровнем охвата вакцинацией от полиомиелита в Украине.

"Речь идет о случаях международного распространения дикого полиовируса (WPV1) из Пакистана в Афганистан.

Кроме того, в ВОЗ поступает информация о циркуляции дериватов вакцинного полиовируса типа 2 (cVDPV2) и дикого полиовируса (WPV1) после обследования случаев острого вялого паралича и образцов окружающей среды в мире", - рассказали эксперты.

Помимо этого, дополнительные риски создает повышенная уязвимость в других странах, где на рутинную иммунизацию и профилактику полиомиелита негативно влияет пандемия Covid-19.

Представили МОЗ напомнили, что вакцинация - единственный надежный способ предотвращения полиомиелита. Шесть доз вакцины достаточно, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту до конца жизни. В Украине есть эффективные вакцины в достаточном количестве, закупленные за средства государственного бюджета.

Согласно статистике за 2020 год, прививки получили:

83% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита,

среди детей в возрасте до 18 месяцев такой же показатель,

среди детей 6 лет охват составил 81,7%,

почти так же - 81,8% детей - было вакцинировано и в возрастной группе 14 лет.

Эксперты ВОЗ считают, что распространение вируса прекратится, если в стране будет вакцинировано более 95% людей.

"Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу - дети до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни", - добавили в ЦОЗ.

Опасный вирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Данная болезнь поражает центральную нервную систему и может вызвать паралич. При выздоровлении после полиомиелита функция пораженных болезнью нервов и мышц не восстанавливается.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за коронавируса в бедных странах растет заболеваемость полиомиелитом и корью.

Также напомним, чем опасен полиомиелит для маленьких детей, чьи родители на беспокоятся о вакцинации.