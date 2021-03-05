В Израиле, где от коронавируса привили уже 52% взрослого населения, правительство с 7 марта переходит к третьему этапу снятия ограничений, которые вводились в стране, чтобы сдержать распространение коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает The Jerusalem Post в пятницу, 5 марта.

В частности, многие ограничение ослабят для тех, у кого есть так называемый "зеленый паспорт", подтверждение того, что человек сделал прививку против коронавируса двумя дозами вакцины, и что со дня последнего укола прошла как минимум неделя.

Привившиеся жители Израиля с воскресенья, 7 марта, смогут сидеть в кафе и ресторанах как внутри, так и на веранде заведения. Тем, у кого прививки нет, по-прежнему нельзя заходить в помещение. Отели также смогут оказывать весь спектр услуг для тех, кто сделал прививку против Covid-19.

Ученики старших классов вернутся к очному обучению в тех городах, где не менее 70% людей старше 50 лет вакцинированы или уже выздоровели.

Помимо этого, около 3 тысяч жителей страны смогут въезжать в страну в сутки в соответствии с расписанием рейсов, утвержденным в министерстве транспорта и в министерстве здравоохранения. Новоприбывшие в страну будут отправлены на домашнюю изоляцию в соответствии с инструкциями Минздрава. При въезде они также должны будут предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус и пройти тестирование после прибытия в страну, причем это сделать обязаны и переболевшие, и привитые.

Однако в органах здравоохранения Израиля не рекомендуют снимать ограничения, поскольку число заражений в день пока не показывает стойкую нисходящую тенденцию. За последние сутки в Израиле провели свыше 92,2 тыс. тестов. В 4% случаев тестирования выявлялся коронавирус. Почти 40 тысяч человек болеют Covid-19 в настоящее время, с начала пандемии зарегистрировали более 796,4 тысяч случаев заражения, а скончались свыше 5,8 тысяч человек.

"До вакцинации порядка 27% новых случаев коронавируса приходились на людей в возрасте 19 лет или старше, сейчас на них приходится порядка 47% выявляемых новых случаев. Также до вакцинации 25% новых случаев приходились на людей старше 50 лет, после вакцинации только 11%. Всего в Израиле более 4,9 млн граждан получили как минимум одну дозу прививки, более 3,6 млн - две дозы", - сообщает биолог Эран Сегаль из института Вейцмана.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Израиля готовятся полностью снять страну с карантина уже к апрелю. К этому же времени планируется полностью завершить вакцинацию взрослого населения.

Также напомним, что в Израиле ввели зеленые паспорта для вакцинированных от коронавируса и переболевших. В министерстве предупредили о серьезных наказаниях для тех, кто будет подделывать такие документы.