На этой неделе сотрудники норвежского Бергенского аквариума начали вакцинацию группы пингвинов Генту (также известных как антарктические пингвины Папуа). Птицы уже несколько месяцев находятся в карантине из-за выявления в декабре случаев заражения высокоинфекционным штаммом птичьего гриппа H5N8.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Раньше этот тип гриппа не регистрировался в Норвегии. Между тем он крайне опасен: смертность птиц от него составляет 90%.

"Из-за этого Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ввело комендантский час: по его распоряжению все птицы в неволе должны содержаться под крышей", - сказал директор аквариума Аслак Свердруп.

Пока что ни одна из птиц Бергенского аквариума не заразилась гриппом. А после вакцинации они смогут прекратить изоляцию.

Всего необходимо вакцинировать двенадцать пингвинов. Птицы из группы риска, самые старые, получили первые дозы вакцины в среду. В четверг настал черед младших.

Аквариум разместил в своем Фейсбук видео вакцинации нескольких пингвинов.

Вакцинация оказалась делом хлопотным. Сотрудникам пришлось полностью осушить пингвиний пруд, чтобы не пришлось их ловить для укола в воде.

Несмотря на вес около восьми килограммов пингвины Генту способны оказать мощное сопротивление. Так что ветеринарам пришлось повозиться, чтобы крепко их зафиксировать, и получить при этом увесистые затрещины крыльями.

Все пингвины должны быть вакцинированы двумя дозами, прежде чем аквариум сможет снять брезент, временно накрывающий их вольер. Но через несколько дней после второго укола пингвины смогут снова начать встречаться с посетителями зоопарка.

Второе введение вакцины запланировано на апрель.

Осенью "Страна" сообщала о начале в Украине вакцинации норок от коронавируса.

Также мы рассказывали, от каких штаммов гриппа прививают украинцев в этом эпидсезоне.