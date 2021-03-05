В распоряжении "Страны" оказалось эксклюзивное фото супруги олигарха Игоря Коломойского Ирины, подпавшей под санкции США. Женщина не только редко попадает в кадр - о ней также мало что известно.

"Стране" удалось выяснить, что фамилия Ирины в девичестве была Чигрина. По некоторым данным, ей около 56 лет, тогда как ее мужу 58.

У Ирины педагогическое образование. После окончания вуза она работала школьным учителем. С будущем супругом она познакомилась в пионерском лагере в 1978 году.

Людмила Пашаева, которая работала в том лагере вожатой, рассказывала историю любви пары.

"Я была очевидцем рождения чувств Игоря, которые в будущем привели к созданию его семьи… Мне посчастливилось наблюдать, как у Игоря в лагере завязались дружеские отношения, потом переросшие в любовь, с Ирой Чигриной - его нынешней супругой. Ира была тихая, спокойная девушка, очень удачно по характеру дополнившая импульсивного и яркого Игоря. Рада, что у них сложилась замечательная семья!" - говорила Пашаева.

Спустя два года, в 1980-м, пара поженилась. В минувшем году они праздновали жемчужную свадьбу - 30-летние семейной жизни. У супругов есть сын Григорий и дочь Анжелика.

О детях Коломойских "Страна" подробно писала в отдельном материале.

Мы также анализировали, с какой целью США ввели санкции против членов семьи олигарха и его самого.