Сотрудники Службы безопасности Украины в Хмельницкой области пресекли контрабанду древних монет в страны Евросоюза, общая стоимость изъятых предметов превышает 1 миллион гривен.

Об этом в пятницу, 5 марта, информирует пресс-служба ведомства.

По данным следствия, переправку монет организовал местный коллекционер, который через один из международных интернет аукционов продавал за границу предметы XV-XVII веков.

Для доставки монет иностранцам контрабандист пользовался сервисами международной почтовой связи. Чтобы его преступление не попало в поле зрения правоохранителей, мужчина указывал в посылках вымышленные персональные данные отправителя. Всего было задокументировано несколько фактов контрабанды.

"Во время обысков по месту жительства контрабандиста правоохранители обнаружили еще почти 2,5 тысячи раритетных монет, которые он планировал продать зарубежным клиентам. В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности, решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией предметов контрабанды.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины остановила контрабандистов, которые планировали вывести в ЕС коллекцию предметов старины на общую сумму в почти миллион долларов.

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