Нарушителю грозит семь лет тюрьмы. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Хмельницкой области пресекли контрабанду древних монет в страны Евросоюза, общая стоимость изъятых предметов превышает 1 миллион гривен.

Об этом в пятницу, 5 марта, информирует пресс-служба ведомства.

По данным следствия, переправку монет организовал местный коллекционер, который через один из международных интернет аукционов продавал за границу предметы XV-XVII веков.

Коллекционер из Хмельницкой области пойман на контрабанде старинных монет за границу. Фото: СБУ

Для доставки монет иностранцам контрабандист пользовался сервисами международной почтовой связи. Чтобы его преступление не попало в поле зрения правоохранителей, мужчина указывал в посылках вымышленные персональные данные отправителя. Всего было задокументировано несколько фактов контрабанды.

Коллекционер из Хмельницкой области пойман на контрабанде старинных монет за границу. Фото: СБУ

"Во время обысков по месту жительства контрабандиста правоохранители обнаружили еще почти 2,5 тысячи раритетных монет, которые он планировал продать зарубежным клиентам. В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности, решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией предметов контрабанды.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины остановила контрабандистов, которые планировали вывести в ЕС коллекцию предметов старины на общую сумму в почти миллион долларов.

Ранее мы писали о том, как украинец незаконно вез из России полтысячи оловянных солдатиков и других коллекционных фигурок. По предварительной оценке все обнаруженные фигурки стоят более 700 тысяч гривен.

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