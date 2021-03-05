Шведский суд заключил под стражу 22-летнего мужчину, который 3 марта нанес ножевые ранения семерым людям. Резня произошла в городке Ветланда на юге страны с населением 13 тысяч человек.

Об этом сообщает издание The Local.

"Он был заключен под стражу по подозрению в семи пунктах обвинения в покушении на убийство 3 марта в Ветланде", - прокомментировала решение судья Анна Шеман.

По ее словам, суд пришел к выводу, что преступник может сбежать, что затруднит расследование резни и грозит риском совершения новых преступлений.

Во время задержания мужчину ранили в ногу полицейские, после чего он лечился в больнице. Но в пятницу он явился в суд на слушание. Во время суда он был возбужден и кричал, что ничего не сделал.

Прокуратура должна будет до 19 марта принять решение о предъявлении ему обвинения.

Полиция заявила, что подозреваемый имеет афганское гражданство и что дело расследуется как покушение на убийство. Однако при этом пока не исключается и версия о теракте.

Шведские журналисты также сообщили, что мужчина прибыл в Швецию в 2016 году и ждал решения о продлении вида на жительство.

Стали известны подробности о его проблемах с психикой. Раньше, когда он попал в поле зрение полиции в связи с наркотиками, то на допросе он рассказывал о неладах с психикой.

По данным шведских органов здравоохранения, все жертвы афганца были мужчинами. Трое из них получили опасные для жизни травмы, но пока все они находятся в стабильном состоянии.

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