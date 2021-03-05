В столице Германии завершилась церемония награждения победителей 71-го Берлинского кинофестиваля.

Трансляция действа велась на Ютьюб-канале Берлинале.

Главный приз фестиваля "Золотой медведь" достался картине "Неуместный трах, или Безумное порно" румынского режиссера Раду Жуде. Фильм повествует об учительнице истории, чья карьера оказалась под угрозой из‑за слитого интимного ролика. В кадре все актеры появляются в масках, так как на момент съемок пандемия была в самом разгаре.



Обладателем "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру стал Денеш Надь из Венгрии за фильм "Естественный свет". Такую же статуэтку за лучший сценарий забрал кореец Хон Сан Су с картиной "Вступление".

Гран-при жюри вручило ленте "Колесо фортуны и фантазии" японца Рюсукэ Хамагути. Фильм состоит из отдельных диалогов на тему отношений между людьми.

Лучшей актрисой признана Марен Эггерт из Германии, сыгравшая в фильме "Я твой мужчина". Приз за лучшую роль второго плана отдали Лилле Кизлингер за работу в ленте "Лес, я вижу тебя повсюду".

С этого года организаторы Берлинале отказались от гендерного разделения наград за лучшую роль.

Специальный приз от жюри получила документальная картина "Мистер Бахманн и его класс" немецкого режиссера Марии Шпет. Фильм рассказывает об учителе в промышленном городе Штадталлендорфе. Его класс состоит из детей с разными происхождением, религией и культурой. Главная задача Дитера Бахманна - помочь школьникам найти свою идентичность.

Всего в конкурсе принимали участие 15 фильмов.

Ранее "Страна" рассказывала, кто взял призы Берлинале в прошлом году.

Также мы сообщали о решении организаторов Берлинского кинофестиваля изменить формат вручения наград и сделать призы гендерно нейтральными.