В Луцке, где недавно школьник выпрыгнул из окна с криком "Я - Джеки Чан", ездит "экстремальная" маршрутка, в полу которой по неизвестной причине образовалась огромная дыра.

Соответствующими кадрами очевидец поделился в Facebook.

Опасная маршрутка разъезжала по Луцку, несмотря на огромную дыру в полу, которая могла привести к травмам пассажиров. Им приходилось на ходу поджимать ноги, чтобы заднее колесо не зажевало их обувь. Жители Луцка стояли на едва закрепленной металлической лестнице и крепко держались за поручень на двери.

"Экстремальный маршрут №9, по адреналин стоит и по 10 гривен платить", - подписал видео местный житель.

В свою очередь комментаторы под постом принялись шутить по поводу таких услуг перевозчика: "Вместе со снегом растаяла и маршрутка", "Прямо как в плацкарте в туалете", "Пока доедет развалится. Маршрутка смертников".

Позже перевозчик объяснил "Общественному", что проблему вскоре решат, автобус уже якобы сняли с маршрута для ремонта.

Напомним, недавно в одной из групп луцкого детсада №37 воспитательница раздавала четырехлетним малышам подзатыльники и заклеивала рот скотчем, чтобы те не шумели перед тихим часом.

Также мы писали о том, как в Луцке мошенник прикинулся сотрудником гипермаркета "Эпицентр" и обманул на 22 тысячи гривен мужчину, который хотел купить холодильник и три телевизора.