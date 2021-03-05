В Италии с марта по декабрь прошлого года смертность выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и предыдущих лет.

Такие данные приводит Национальный институт статистики страны ISTAT в своем отчете.

С марта по декабрь в Италии скончалось на 108 178 больше людей по сравнению со средним показателем за эти же месяцы за 2015-2019 годы. Речь идет о смертях в целом, а не только вызванных осложнениями заражения коронавирусом.

В целом за 2020 год в Италии скончались около 746 тысяч человек, что на примерно 100 тысяч больше среднего показателя за предыдущие годы. Кроме того, это самое большое количество смертей в стране за весь послевоенный период.

В Национальном институте статистики также выяснили, что смертность во время второй волны пандемии COVID-19, начавшейся осенью 2020 года, оказалась выше, чем во время первой, стартовавшей в Италии в марте прошлого года.

Ранее "Страна" сообщала, что правительство Италии, возможно, рассмотрит производство на территории страны российской вакцины "Спутник V".

Мы также писали, что из-за коронавируса в Италии перенесли местные выборы на осень.