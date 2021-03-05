Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что США должны ввести дополнительные комплексные санкции против России. Она назвала санкции экзистенциальным фактором для безопасности Украины.

Слова чиновницы цитирует "Интерфакс".

"Было бы очень хорошо, если бы США рассмотрели возможность введения дополнительных комплексных санкций до завершения войны в Украине. И они должны оставаться до того времени, пока Восток Украины и Крым не вернутся полностью под контроль Украины", - сказала Свириденко во время онлайн-дискуссии, организованной Атлантическим советом США и Ялтинской Европейской Стратегией.

Свириденко добавила, что эти санкции должны включать ограничения против "Северного потока - 2".

"Это экзистенциальный фактор для безопасности Украины", - добавила заместитель Ермака.

Между тем сам Ермак 5 марта заявил, что Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО.

Как писала "Страна", США вводят санкции не только против России, но и против украинских граждан, в частности олигарха Коломойского. Мы разбирались, с какой целью американские власти это делают.