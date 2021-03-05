Прокуратура завершила досудебное следствие по делу о деятельности двух преступных группировок, которые наладили производство и сбыт психотропных и наркотических веществ через интернет-магазины. Десяти преступникам грозит 12 лет тюрьмы.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно распределенным ролям шесть участников преступной группировки устроили на территории г. Чернигов нарколабораторию по производству психотропных веществ - амфетамина и A-PvP в промышленных масштабах. Сбыт запрещенных веществ осуществлялся через интернет-магазин "Простоквашино" путем отправки посылок в разные регионы Украины. Другая организованная преступная группа в составе четырех человек осуществляла оптовый сбыт изготовленных психотропных веществ - амфетамина и A-PvP, через интернет сайт под названием известной аптечной сети", - говорится в сообщении.

В ходе обысков у участников группировок правоохранители изъяли 80 кг психотропного вещества A-PvP, 38 кг амфетамина, 17 кг метамфетамина, 9 кг грибов, 19,6 кг МДМА, 5,6 кг метадона, 5,6 кг каннабиса, 2,8 кг кетамина, 1,7 кг мефедрона, 300 г кокаина, а также оборудование для изготовления психотропных веществ и другие вещественные доказательства. Общий вес изъятых наркотиков составил более 170 кг.

"Следствие в уголовном производстве завершено, обвинительные акты относительно 10 человек направлены в Деснянского и Днепровского районных судов г. Киева для рассмотрения по существу. Санкция статьи (ч. 3 ст. 307, ч . 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 УК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией имущества", - добавили в прокуратуре.

Напомним, недавно прокуратура завершила досудебное расследование по делу о сбыте наркотиков 30-летним инспектором киевской полиции. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

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