Сервис YouTube заблокировал онлайн-трансляцию эфира телеканала "112 Украина", который в интернете смотрят 925 тысяч подписчиков. На канале заявили, что это было сделано под давлением украинской власти в лице президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте канала.

"Нынешняя власть, стремительно теряя свой рейтинг из-за катастрофического падения экономики и социальной сферы, всячески пытается уничтожить СМИ, которые осмеливаются говорить правду, а не устраивать "теплые ванны" президенту и его окружению. Сначала у "112 Украина", NewsOne и ZiK незаконно отобрали лицензии на вещание. Вслед за этим власти заблокировали вещание телеканала "Перший Незалежний" через час после начала трансляции. Теперь у нас пытаются отобрать онлайн-трансляцию нашего эфира на канале в YouTube", - заявили сотрудники телеканала.

Они добавили, что вчера была достигнута отметка в миллиард просмотров на YouTube-канале "112 Украина".

В СМИ надеются, что "честный и незаангажированный сервис YouTube" не будет продолжать откровенно пагубную политику закрытия каналов независимых СМИ. И призвали смотреть эфиры на каналах "Першого незалежного".

Ранее "Страна" подробно рассказывала об истории с появлением в эфире и закрытием телеканала "Перший незалежный".

Мы также сообщали о реакции ООН на происходящее в Украине со свободой слова в связи с закрытием телеканалов.