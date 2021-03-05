После введения США санкций против бизнесмена Игоря Коломойского Офис президента выразил благодарность каждому партнеру, который поддерживает руководство Украины на пути к "деолигархизации".

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Офиса президента в пятницу 5 марта.

"Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи. Действия президента Владимира Зеленского говорят сами за себя: за менее чем два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма. Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути", - говорится в сообщении.

В ОП добавили, что борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности.

"Это также создание условий в Украине, при которых бизнесы будут развиваться в прозрачной, конкурентной среде, а большие финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения", - добавили в пресс-службе.

Офис президента выразил уверенность, что "каждое справедливое решение" в направлении "деолигархизации" поможет Украине стать "сильным и по-настоящему независимым государством".

"Мы неотступно будет двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером - США", - резюмировали в представительстве главы государства.

Напомним, сегодня США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции во время работы бизнесмена на посту губернатора Днепропетровской области. Вместе с Коломойским под санкции США попали его жена, дочь и сын. Всем им запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Ранее "Страна" опросила представителей фракции пропрезидентской фракции "Слуга народа" об их отношении к санкциям против Коломойского.