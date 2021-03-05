Сегодня, 5 марта, Госдеп США ввел санкции против олигарха Игоря Коломойского и всей его семьи: жены Ирины, дочери Анжелики и сына Григория. Всем им теперь запрещен въезд в Штаты.

В связи с этим "Страна" напоминает, что известно о самых близких родственниках украинского олигарха и где они сейчас живут.

Таинственная Ирина. Что известно о жене Коломойского

О жене - Ирине Коломойской (девичья фамилия Чигрина) - известно немного. Вплоть до того, что в Интернете нет ее снимков. В распоряжении "Страны" оказался эксклюзивное фото супруги олигарха. На нем видно, что женщина стройная, носит короткую русую стрижку.

Ирина и Игорь Коломойский. Фото: "Страна"

Есть разные варианты даже возраста женщины. По некоторым данным, ей около 56 лет, тогда как самому бизнесмену 58.

У Ирины педагогическое образование. После окончания вуза она работала школьным учителем. С будущем мужем девушка познакомилась в пионерском лагере в 1978 году.

Людмила Пашаева, которая была вожатая в том лагере, рассказывала их историю любви.

"Я была очевидцем рождения чувств Игоря, которые в будущем привели к созданию его семьи… Мне посчастливилось наблюдать, как у Игоря в лагере завязались дружеские отношения, потом переросшие в любовь, с Ирой Чигриной - его нынешней супругой. Ира была тихая, спокойная девушка, очень удачно по характеру дополнившая импульсивного и яркого Игоря. Рада, что у них сложилась замечательная семья!" - говорила Пашаева.

Спустя два года, в 1980-м, пара поженилась. В минувшем году они праздновали жемчужную свадьбу - 30-летние семейной жизни.

Рождение детей

Через несколько лет у молодых родилась дочь, которую назвали Анжеликой. 10 марта она отпразднует свое 36-летие.

Второй ребенок - сын Григорий - у Коломойский родился спустя 14 лет. 27 января мужчина встретил 22-летие.

По данным СМИ, некоторое время семья жила в Крыму. Но там им якобы не подошел климат.

С 2000 года, то есть более 20 лет, семья живет в швейцарской Женеве, на берегу местного знаменитого озера. Снимки предположительно их дома публиковали несколько лет назад журналисты.

Предположительно дом Коломойских в Женеве. Фото: pravda.com.ua

Наиболее основательно там обосновались мать Ирина и дочь Анжелика. Глава семьи нередко бывает в Украине и других странах. Сын Григорий провел в Швеции детство, но после школы уехал учиться как раз в США.

Баскетболист Григорий

Григорий учился в Кливленде по специальности "Спортивный менеджер". Там же начал выступления за университетскую баскетбольную команду Cleveland State Vikings. Сейчас молодой мужчина живет в Украине, в Днепре. Выступает он за одноимённый БК.

Григорий Коломойский. Фото: фейсбук

Игорь Коломойский внимательно следит за успехами сына. В 2019 году "Страна" публиковала эксклюзивные данные, как олигарх угрожал судье после проигрыша "Днепра". В нынешнем сезоне команда занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Украины из одиннадцати в ней участвующих.

Интересно, что в санкционном списке имя Григория указано как Израиль Цви.

Дочь Анжелика живет в Швейцарии

Старшая сестра Григория - Анжелика, по образованию экономист - летом 2020 года стала мамой двойни. Замуж она вышла в 2011 года за бизнесмена Олега Бокоева.

Олег Бокоев и Анжелика Коломойская. Фото: фейсбук

Свадьбу играли в парке-заповеднике в Израиле. В качестве ведущих, по данным СМИ, были приглашены российские шоумены Иван Ургант и Андрей Малахов. Для гостей выступали скрипачка Ванесса Мэй, группа Smokie и знаменитый итальянский певец Эрос Рамаззотти.

Дочь Коломойского уже развелась с мужем. Она продолжает жить в Швейцарии и воспитывать наследников богатого дедушки.