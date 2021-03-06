В Николаеве нет легальных кладбищ для домашних питомцев, поэтому горожане хоронят своих любимцев прямо в городских парках. А некоторые хозяева даже устанавливают им надгробные плиты.

Об этом сообщилэ один из жителей города в Фейсбуке паблика "Contact Center" при Николаевском городском совете.

По информации пользователя соцсети, одно из стихийных кладбищ образовалось в парке "Дубки", что на северо-восточной стороне города.

"Я сам люблю животных, но это перебор. Наверное, нужно выделить какой-то участок земли для захоронения домашних животных... Главное, что это может приобрести массовый характер", - написал николаевец и опубликовал фото двух надгробных плит над могилками животных. Причем одна из них расположена прямо у центральной аллеи.

А одна из комментаторов сообщила, что в Балабановском лесу (расположен в микорорайоне Балабановка) есть даже надгробие хомяка.

Между тем в Киеве появится легальное кладбище домашних животных.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция открыла дело из-за незаконного захоронения под Киевом зараженных птичьим гриппом кур.