Мокрый снег и ночные морозы. Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных
В субботу, 6 марта, в Украину придет снег. Завтра осадки ожидаются преимущественно в центре и востоке страны.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Завтра днем мокрый снег и дождь периодически ожидаются в восточных областях, на севере и вокруг Карпат.
Кроме того, по данным синоптика, на выходных в Украине будет холодно, днем +1...+6 градусов, ночью ожидаются заморозки.
В столице 6-7 марта также будет прохладно, +2...+4 градуса, ночью минусовая температура и ветер. Однако серьезные осадки не предвидятся.
"Скоро - Шевченковские дни, как раз будет время перечитать, подучить, еще и еще раз понять эту глубину и величие", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в марте морозы будут только по ночам и то не всегда, а днем воздух прогреется до +3...+9. На юге будет больше солнечных дней, на западе - затянут дожди.
Также мы писали, что на пятый день весны Карпаты замело снегом. Температура упала до -7.