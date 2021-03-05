В Украину идет снег и дождь. Фото: Pixabay

В субботу, 6 марта, в Украину придет снег. Завтра осадки ожидаются преимущественно в центре и востоке страны. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. 

Завтра днем мокрый снег и дождь периодически ожидаются в восточных областях, на севере и вокруг Карпат.

Кроме того, по данным синоптика, на выходных в Украине будет холодно, днем +1...+6 градусов, ночью ожидаются заморозки. 

В столице 6-7 марта также будет прохладно, +2...+4 градуса, ночью минусовая температура и ветер. Однако серьезные осадки не предвидятся. 

"Скоро - Шевченковские дни, как раз будет время перечитать, подучить, еще и еще раз понять эту глубину и величие", - говорится в сообщении. 

Карта погоды Диденко в Facebook

Карта погоды Диденко в Facebook

Пост Диденко в Facebook

Напомним, ранее сообщалось, что в марте морозы будут только по ночам и то не всегда, а днем воздух прогреется до +3...+9. На юге будет больше солнечных дней, на западе - затянут дожди.

Также мы писали, что на пятый день весны Карпаты замело снегом. Температура упала до -7.

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