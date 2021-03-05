Всемирная организация здравоохранения обнародует промежуточный отчет по итогам визита миссии в китайский город Ухань, в ходе которого сотрудники ВОЗ выясняли причины возникновения пандемии коронавируса. Ранее издание Wall Street Journal обнародовало письмо группы экспертов ВОЗ, в котором говорилось об их отказе от публикации документа.

Об этом в ходе брифинга в пятницу, 5 марта, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Я знаю, что многие государства-члены с нетерпением ждут отчета о совместном исследовании под руководством ВОЗ происхождения вируса SARS-CoV-2 - и, конечно же, я тоже. Команда работает над своим заключительным отчетом, а также над сопроводительным сводным отчетом, который, как мы понимаем, будет выпущен на неделе 15 марта", - сказал Гебрейесус.

Ранее сегодня журналисты обнародовали письмо экспертов ВОЗ, которые ранее в этом году посещали Ухань. По словам ученых, им так и не предоставили достаточного доступа к осматриваемым объектам, чтобы они могли определить источник распространения коронавирусной инфекции, а также точно говорить, был ли сам SARS-CoV-2 искусственно выведен в лаборатории.

"В частности, мы хотели бы привлечь внимание общественности к тому факту, что половина совместной группы, созванной в рамках этого процесса, состоит из китайских граждан, научная независимость которых может быть ограничена; что международные члены объединенной группы должны полагаться на информацию, которой китайские власти решили поделиться с ними; и что любой доклад совместной группы должен быть одобрен как китайскими, так и международными членами объединенной группы",- говорится в письме.

Исходя из этого ученые решили не публиковать предварительный доклад, а также призвали к проведению нового международного расследования. Однако сегодня директор ВОЗ опроверг эту информацию.

Видео: YouTube/ WHO

Напомним, согласно традиционной гипотезе, коронавирус распространился по миру из Китая, где его впервые идентифицировали в декабре 2019 года.

Однако Национальный институт рака IRCCS Миланского фонда поделился данными исследования, согласно которым еще в сентябре 2019 года 14% добровольцев в Италии, принимавших участие в исследовании рака легких, имели антитела к новому коронавирусу, существовавшему в стране, вероятно, еще летом.

Позже стало известно, что по меньшей мере один случай заражения коронавирусом был выявлен в Милане 10 ноября 2019 года. Это может свидетельствовать о том, что местом первой вспышки коронавируса могла быть Италия, а не Китай.

28 января эксперты ВОЗ приступили к работе в рамках миссии по поиску источника коронавируса в Ухане. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии. Уже 9 февраля эксперты объявили о результатах своей работы.

Несмотря на данные о первых случаях коронавируса в Италии, ВОЗ продолжает считать, что коронавирус не мог попасть в Китай из другой страны.