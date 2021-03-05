Мэр города Рока-Перес в аргентинской провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса. Во время процедуры он держал в руках портрет президента России Владимира Путина.

Фотографию из прививочного центра с кратким комментарием градоначальник опубликовал 2 марта в своем Твиттер.

"Я вакцинировался! Спасибо, Альберто Фернандес (президент страны - Ред.), Аксель Кисильоф (губернатор провинции - Ред.), Кристина Фернандес де Киршнер (вице-президент Аргентины - Ред.). Говорили, что они нас отравят, а они спасают наши жизни", - написал он, намекая на скепсис в стране по поводу российской вакцины.

Судя по этой записи, мэр привился именно российским "Спутником V".

Препаратом производства РФ в Аргентине начали прививать от коронавируса 29 декабря. Первыми вакцинировались медработники, затем президент, вице-президент, ряд чиновников и глав городов и регионов. Позднее в Аргентину были также поставлены вакцина индийского производства "Ковишилд" и препарат китайской компании Sinopharm.