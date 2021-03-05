Сегодня в Приморском суде Одессы состоялось слушание дела по убийству в 24 мая 2018 года Ивана Кузнецова, которого убил активист-радикал Сергей Стерненко. Он обвиняется в предумышленном убийстве – ч.1 ст.115 УК Украины. Также ему инкриминируют незаконное ношение холодного оружия – ч.2 ст.263 УК Украина.

Глава коллегии судей по делу Стерненко - судья Сергей Кичмаренко занимает также должность главы Приморского суда Одессы. Интересно, что в расписании суда на сегодняшнюю дату слушание дела было отмечено лишь номером дела.

Но о самом заседании давно известно и во дворе суда до начала заседания уже дежурила группа поддержки Стерненко.

Впрочем, в отличие от прошлого суда, речь идет о том, когда ему был оглашен приговор в 7 лет по делу о похищении депутата Сергея Щербича, сегодня сторонников Стерненко в разы меньше. Перед судом собралось всего около двадцати человек из группы поддержки. Эмоций тоже гораздо меньше – сторонники мирно общаются друг с другом, попивая кофе. Плакатов вроде "свободу Стерненко" единицы.

Также на это заседание не пришли и члены нескольких радикальных одесских организаций, которые ранее бурно поддерживали бывшего главу одесского "Правого Сектора".

В начале слушания по убийству Кузнецова защита Стерненко "порекомендовала" главе судей Кичмаренко взять самоотвод, дескать, он, являясь главой суда, также якобы испытывает давление "сверху". Судья обещает обсудить это предложение и объявляет перерыв. После перерыва судья Кичмаренко отказывается взять самоотвод, пояснив это тем, что дело было распределено ему как обычному судье, а его должность главы суда тут ни причем.

Прокурор оглашает содержание первых экспертиз по делу – первая из них касается ножа, которым Стерненко убил Кузнецова. Дело в том, что сам Стерненко и его защита настаивает на том, что нож был куплен в одесском оружейном магазине и не является холодным оружием (так как продавался в качестве складного орудия для туризма).

В свою очередь, прокуратура предоставила ответы одесских оружейных магазинов о том, что нож такой марки никогда не был в их ассортименте.

Четыре адвоката радикала и сам Стерненко встречают каждое утверждение прокурора бурными протестами, иногда театрально смеются и буквально перебивают его чуть не на каждом слове. Впрочем, прокурор ведет себя очень спокойно и уверенно. Судья принимает к сведению результаты экспертиз.

Интересно, что Стерненко на заседании суда почему-то не вспоминает о том, что когда-то он утверждал, что нож не его и он его якобы отобрал у нападавших. Это обстоятельство почему-то стыдливо остается за кадром.

Сейчас Стерненко и его защита яро отстаивает, что активист носил с собой нож для самозащиты и пустил его в ход после нападения на него Исайкула и Кузнецова. К слову, каких-либо синяков на Стерненко так и не обнаружилось. За исключением загадочно порезанной руки (это ранение, скорее всего, также будет обсуждаться на дальнейших заседаниях суда). Напомним, что следствие пришло к выводу, что руку Стерненко порезал себе сам, уже после убийства Кузнецова.

Затем прокурор предоставляет видео, на котором второй участник стычки со Стерненко – Александр Исайкул, раненый убегает с места происшествия. По мнению прокурора, если бы встреча Исайкула и Кузнецова была заказана кем-то посторонним с целью убийства Стерненко, то их обоих бы поджидала машина для быстрого ухода с места преступления.

После заслушивания первых результатов экспертиз и доводов защиты Стерненко, судья объявляет перерыв до 19 марта.

Однако защита остается в зале, Стерненко также не вывозят в следственный изолятор. Адвокаты подали заявление об изменении меры пресечения Стерненко по приговору о похищении человека. И просят следственного судью отпустить радикала на свободу до слушания обжалования приговора – дескать, до апелляции приговоренный имеет право пребывать под предыдущей санкцией – домашним арестом.

Стоит отметить, что такое требование защиты, своеобразный юридический нонсенс, так как взяли его под стражу совсем по другому делу.

Впрочем, попытка адвокатов Стерненко осталась холостым выстрелом. Следственный судья Приморского суда Дмитрий Осик отказал в рассмотрении ходатайство защиты. И Стерненко вновь уехал в СИЗО.

После оглашения приговора в 7 лет до слушания дела в апелляции, активиста содержат в пятом корпусе одесского следственного изолятора – где содержатся правоохранители и женщины. В обычные общие камеры администрация СИЗО активиста помещать опасаются. Так как еще в 2017 году, когда Стерненко побывал в СИЗО, его встретили там, мягко говоря, неласково в камере для отверженных по тюремным понятиям.

Напомним, что тогда активист попал в СИЗО на трое суток по подозрению в нанесении телесных повреждений генералу полиции Дмитрию Головину (полицейскому разбили голову камнем во время противостояния в Горсаду в Одессе). Но был освобожден под денежный залог в 600 тысяч, который внес за него тогдашний глава Одесской обладминистрации Максим Степанов.

Как сообщалось, сторонники "свободного Гонконга" и другие "активисты" собираются митинговать за Стерненко у госдачи Зеленского 8 марта.