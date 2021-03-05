Украинское креативное агентство Banda разработало брендинг для зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Его ключевым элементом является логотип, который призван напоминать людям о катастрофе 26 апреля 1986 года.

Концепцию логотипа сотрудники агентства пояснили в видеоролике.

По словам дизайнеров, за основу они взяли форму поверхности реактора, с которого началась катастрофа. Что интересно, с каждым годом изображение на логотипе меняется, постепенно оно исчезает. Конечная точка существования логотипа - 2064 год, когда Чернобыльскую электростанцию полностью выведут из эксплуатации.

Трансформация лого Чернобыля

Также авторы создали вокруг логотипа целостную визуальную систему. Так же, как и лого, она меняется с каждым годом. Причем изменения будут происходить не каждое 1 января, а каждое 26 апреля: "Отныне новый год в Чернобыле будет начинаться именно в этот день".

"Одна ночь превратила место будущего в место памяти, которое напоминает всему миру о цене человеческой ошибки. Но мало кто знает, что города Чернобыльской зоны постепенно исчезают: их разрушает время и поглощает природа. А это значит, что со временем у людей исчезнет возможность увидеть прямые последствия катастрофы. Мы решили создать брендинг зоны отчуждения, чтобы привлечь внимание к исчезновению мест памяти. Мы хотим, чтобы люди успели увидеть все собственными глазами и выучить важный урок: каждое действие имеет последствия", - объяснили идею проекта в агентстве.

Кроме логотипа студия также создала новый сайт Чернобыльской зоны и мерч в фирменном стиле: футболки, марки, монеты, сумки.



Как писала "Страна", в декабре в Чернобыле открыли Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, куда будут свозить отработанные ядерные отходы с трех украинских АЭС.

Мы также сообщали, что в зону отчуждения ЧАЭС, где теперь организован заповедник, на экскурсии будут возить детей. Ранее в туры по этим местам допускались только взрослые.