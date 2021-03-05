Киевские таможенники изъяли цепочку с крестиком, украшенные сотнями бриллиантов и рубинов, которую задекларировали как б/у бижутерию стоимостью чуть больше двух тысяч гривен. При этом реальная стоимость ювелирного изделия составляет более 160 тысяч гривен.

Об этом информирует пресс-служба Гостаможенной службы.

"В международном экспресс-отправлении, следовавшем из английского графства Кент в Одессу, согласно декларации, должна была находиться "использованная бижутерия" стоимостью 57 английских фунтов стерлингов (почти 2 200 грн по курсу - Ред.). Однако у таможенников, учитывая наличие логотипа на изделии (Theo Fennell), закралось сомнение в том, что обнаруженное украшение - цепочка с крестиком, украшенные 286-ю камнями - только имитация драгоценности, поэтому было решено направить его на экспертизу", - говорится в сообщении.

Специалисты Государственного геммологического центра выяснили, что украшение содержит 100 бриллиантов и 186 рубинов (только одна цепочка была украшена восемью крупными белыми бриллиантами). Стоимость этого изделия на рынке составляет 4 200 фунтов стерлингов (почти 161 тысяча гривен по курсу - Ред.). Таким образом стоимость драгоценноси была занижена в декларации почти в 73 раза.

"Драгоценность пересылалась по документам, которые содержат неправдивые сведения. Киевской таможней Гостаможслужбы составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Ювелирное украшение класса "люкс" стоимостью почти 160 000 гривен изъято", - заявили в ведомстве, добавив, что украшение находилось в обычной коробке без опознавательных знаков, а брендовый чехол направлялся отдельным отправлением в адрес того же получателя.

Напомним, недавно в киевском аэропорту "Борисполь" сотрудники таможенной службы задержали партию турецких подделок продукции Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Prada и других брендов. Общий вес контрабанды составил 205 килограммов.

Также мы писали о том, как на Закарпатье таможенники задержали украинца, который пытался пронести через границу 315 литров пива.