В т.н. "Народный милиции ДНР" сообщили о трех огневых провокациях со стороны украинских вооруженных сил с начала текущих суток. В результате в "ДНР" заявили о потерях с обоих сторон. Киев в свою очередь сообщил о ранении одного военнослужащего ВСУ.

Про ситуацию со стороны "ДНР" говорится в сообщении пресс-службы "Народный милиции" в Телеграме.

Сепаратисты зафиксировали нарушение огня на трех направлениях:

На Горловском направлении украинские военнослужащие 35 бригады с позиций в районе н.п. Дзержинск из стрелкового оружия и снайперского вооружения обстреляли район пос. ш-ты им. Гагарина.

На Донецком направлении военнослужащие 15 батальона 58 бригады ВСУ, с позиций, расположенных в н.п. Пески, обстреляли н.п. Веселое, выпустив три гранаты из СПГ и три гранаты из АГС.

На Мариупольском направлении военнослужащие 1 отдельного батальона морской пехоты 36 бригады ВСУ с огневых позиций в населенном пункте Пищевик обстреляли район н.п. Октябрь, выпустив три гранаты СПГ.

"С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов погибли трое защитников нашей Республики и один получил ранение. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - говорится в сообщении.

В связи с этим, как рассказали в пресс-службе, подразделениям "Народной милиции" был отдан приказ на ведение ответного огня и подавление огневых точек ВСУ.

В результате, как пишет канал "Народный милиции", была уничтожена огневая точка 58 бригады, в которой сдетонировал боекомплект. По предварительной информации боевиков, погибли трое украинских военнослужащих и четверо получили различные ранения.

Также пресс-служба сепаратистов сообщает, что при следовании на позиции в районе н.п. Марьинка подорвался на минном поле еще один украинский военный.

В свою очередь, в штабе операции Объединенных сил сообщили, что боевики на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня, в результате чего был ранен один украинский военный.

"В течение текущих суток, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи населенного пункта Пески, вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета, а у Авдеевки - из стрелкового оружия", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Кроме того, в ВСУ заявили, что недалеко от Марьинки противник осуществил прицельный обстрел наших позиций из снайперского оружия. Так, огнестрельное ранение получил один украинский воин.

Солдата доставили в госпиталь в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают представители военной части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - добавили в штабе ООС.

Напомним, в среду, 3 марта, в "ДНР", разрешили военным вести "упреждающий огонь" для подавления и уничтожения огневых точек на позициях Вооруженных сил Украины.

Позже советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в комментарии "Стране" заявил, что возникший из-за заявления "ДНР" конфликт уже исчерпан. Однако, как видим, это не так.