Охваченная протестами Армения отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году. Отказ объяснили нестабильной ситуацией в стране.

Об этом сообщает Общественное телевидение Армении (ОТА) на своей странице в Facebook.

"После всеобъемлющих обсуждений и переговоров ОТА заявляет, что Армения в этом году не примет участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что произошедшие события, недостаток времени и ряд других объективных обстоятельств несовместимы с должным представлением Армении в конкурсе.

Напомним, проведение конкурса "Евровидение-2021" запланировано на 18-22 мая. Этот музыкальный фестиваль пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Как сообщалось, 25 февраля армия Армении потребовала отставки Пашиняна, армянский генеральный штаб заявил, что "премьер и правительство больше не способны принимать адекватных решений в нынешний судьбоносный и кризисный момент". Премьер при этом считает, что опасность переворота в стране "контролируема".

Также сообщалось, что в конце января в Армении возобновились акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Митинги начались еще в прошлом году, причиной послужило принятие Пашиняном, совместно с РФ и Азербайджаном, решения о прекращении огня и вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче Азербайджану ряда территорий, ранее принадлежавших Армении.